Около "Лахта Центра" может появиться 80-метровый бизнес-центр

Стройкой планирует заняться "Академия боевых искусств".

Рядом с бизнес-центром "Лахта Центр" может появиться многоэтажное здание, в котором также расположатся офисы. Строительством планирует заняться компания "Академия боевых искусств". Создать объект хотят на территории в 1,7 га, которая находится вблизи "М-1 Арена". Отметим, что право на создание застройщик получи на инвестиционных условиях.

Представители "АБИ" уже разместили на территории действующий МФК, а на оставшейся земле хотят создать бизнес-центр в 80 метров в высоту. Для этого застройщику необходимо получить разрешение на изменение высоты, которая на данный момент ограничена лишь 27 метрами. Специалисты фирмы добавили, что полностью рассчитались с Комитетом по имущественным отношениям и выполнили обязательства перед городом.

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Фото: Piter.tv