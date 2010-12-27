Жители Петроградского района просят встречи с главой по поводу нехватки детских садов

Обострение ситуации с нехваткой мест для детей заставило жителей обратиться к администрации района.

В Петроградском районе Петербурга жители жалуются на возможный снос пустующего детского садика на Большой Монетной улице. Горожане боятся, что территорию могут отдать под строительство жилого сектора, хотя людям не хватает именно детских учреждений. Население пытается встретиться с администрацией района, чтобы обсудить возникшую проблему с нехваткой садов для малышей.

Отметим, что на данный момент земля принадлежит компании "ПремьерСтройСервис", которая планирует создать многоэтажное здание в 28 метров высоту, а также паркинг. Проектный план утвержден в 2011 году. Отметим, что петербуржцы выступают против такого использования участка. Многие посещают территорию бывшего детского садика, так как на ней располагаются игровые площадки. Однако, оба объекта примыкают к будущей стройплощадке, поэтому жители могут их лишиться.

Отметим, что глава Петроградского района Евгений Корабельников рассказал, что встреча с жителями будет проведена, когда коммунальные службы завершат уборку снега. На данный момент чиновники заверяют, что план по строительству многоэтажке не актуализирован.

Процедура выкупа участка с двухэтажным зданием не состоялась в 2016 году, так как ряд профильных комитетов счел нецелесообразным трату бюджетных средств. Мощность здания невелика, туда поместятся только три группы детского сада добавляют чиновники

Напомним, что ЗакС просит Смольный ограничить рост ЖКУ в Петербурге.

Фото: Piter.tv