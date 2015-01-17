  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
115
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Лахта Центр" окрасился в честь окончания Олимпиады в Токио

0 0

Световое шоу прошло вечером 6 августа.

Вечером 6 августа "Лахта Центр" окрасился в честь окончания Олимпиады в Токио. Жители Приморского района делились в социальных сетях фотографиями и видеороликами светового шоу. Сначала на небоскребе спустились пять разноцветных колец, после чего загорелся факел. 

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля и завершится в воскресенье, 8 августа. Нашу страну на соревновании представляют 335 спортсменов в различных видах спорта. В медальном зачете Россия расположена на пятом месте. Российские спортсмены принесли стране более 50 медалей.

Ранее мы писали, что Дворцовый мост ночью 8 августа разведут под олимпийский плейлист. 

Видео: ВКонтакте / Соседи СПЧ / Приморский район

Теги: лахта центр, олимпиада в токио, подсветка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии