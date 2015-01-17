Световое шоу прошло вечером 6 августа.

Вечером 6 августа "Лахта Центр" окрасился в честь окончания Олимпиады в Токио. Жители Приморского района делились в социальных сетях фотографиями и видеороликами светового шоу. Сначала на небоскребе спустились пять разноцветных колец, после чего загорелся факел.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля и завершится в воскресенье, 8 августа. Нашу страну на соревновании представляют 335 спортсменов в различных видах спорта. В медальном зачете Россия расположена на пятом месте. Российские спортсмены принесли стране более 50 медалей.

Ранее мы писали, что Дворцовый мост ночью 8 августа разведут под олимпийский плейлист.

Видео: ВКонтакте / Соседи СПЧ / Приморский район