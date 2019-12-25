Дворцовый мост ночью 8 августа разведут под олимпийский плейлист

Шоу будет посвящено окончанию XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

В Петербурге в ночь с 7 на 8 августа состоится звуковое шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под спортивную музыку в честь окончания XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

На протяжении 25 минут петербуржцы смогут услышать композиции из кинофильма "Спорт. Спорт.Спорт", марш физкультурников Матвея Блантера и многие другие произведения из советского кино, посвященные спорту.

Ранее Piter.tv рассказал, кто из спортсменов вернется в Петербург с медалями.

Фото: Piter.tv