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Дворцовый мост ночью 8 августа разведут под олимпийский плейлист
Сегодня, 15:20
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Дворцовый мост ночью 8 августа разведут под олимпийский плейлист

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Шоу будет посвящено окончанию XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

В Петербурге в ночь с 7 на 8 августа состоится звуковое шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под спортивную музыку в честь окончания XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает "Петербургский дневник". 

На протяжении 25 минут петербуржцы смогут услышать композиции из кинофильма "Спорт. Спорт.Спорт", марш физкультурников Матвея Блантера и многие другие произведения из советского кино, посвященные спорту. 

Ранее Piter.tv рассказал,  кто из спортсменов вернется в Петербург с медалями.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовый мост, олимпиада-2020, поющие мосты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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