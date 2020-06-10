"Лада” встала на крышу после столкновения на Мурманском шоссе

В среду, 10 июня, в Кировском районе Ленинградской области произошло жесткое ДТП. Столкновение Лексуса и ЛАДА Икс-Рей привело к перевороту одного из автомобилей. Об этом стало известно Piter.TV.
Авария произошла на Мурманском шоссе, в районе поворота на Нижнюю Шальдиху рядом с АЗС Фаэтон. По предварительным данным, водители и пассажиры остались живы, однако получили травмы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что двое пассажиров получили травмы после ДТП в Московском районе Петербурга.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все