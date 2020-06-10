Двое пассажиров получили травмы после ДТП в Московском районе

По предварительной информации, один из участников дорожного движения не предоставил преимущество другому авто.

Утреннее ДТП в Московском районе с пострадавшими попало на видео.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла около 07:37 10-го июня на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. Водитель "Фольксвагена" не предоставила преимущество в движении и врезалась в "Шкоду". В результате ДТП двое пассажиров второго авто, мужчины 35-ти лет, получили травмы тяжелой и средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Суворовском мотоциклист сбил велосипедиста.

Видео: Piter.TV