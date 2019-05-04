Видео: на Суворовском мотоциклист сбил велосипедиста

О состоянии велосипедиста на данный момент ничего не известно.

На Суворовском проспекте мотоциклист сбил велосипедиста. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

На кадрах видно, что велосипедист едет по проезжей части вместе с другими участниками движения. В какой-то момент он берет чуть левее и в этот момент его задевает мотоциклист. Пилот после этого остановился и подошел к пострадавшему.

О состоянии велосипедиста на данный момент ничего не известно.

Накануне велосипедистка попала под колеса на пересечении Комендантского и Шуваловского.

Видео: Piter.TV