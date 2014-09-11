  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
LADA и "Зенит" стали партнерами
Сегодня, 20:41
105
mapero Добавить в Яндекс.Новости

LADA и "Зенит" стали партнерами

0 0

Детали взаимодействия брендов будут раскрыты на брифинге перед игрой "Зенита" и "Спартака".

LADA станет официальным автомобильным партнером сине-бело-голубых. ФК "Зенит" подписал договор с  АО "АвтоВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Детали взаимодействия брендов будут раскрыты на брифинге перед игрой "Зенита" и "Спартака". Матч состоится 27 ноября. 

В ближайшее воскресенье на "Газпром-Арене" перед матчем "Зенит" - "Спартак" состоится открытие резиденции Деда Мороза. Главный волшебник зимы пообщается с каждым болельщиком. Фанаты смогут загадать желание и сделать снимки в фотозоне. 

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: зенит, лада, партнеры, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии