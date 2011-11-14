Компания "Кулон СПб" выкупит участок в Шушарах для развития складского комплекса

Офисно-складской комплекс "Кулон-Пулково" был построен в 2009 году.

Петербургская компания "Кулон СПб" предоставила Смольному заявление на выкуп земельного участка площадью 2,3 гектара в Шушарах по адресу: Пулковское шоссе, участок 1. Губернатор Петербурга Александр Беглов совместно с членами городского правительства рассмотрел заявление на рабочем совещании, передает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, территория используется компанией по назначению. После выкупа участка организация намерена сохранить его деловую функцию.

С 2015 года компания арендует данный участок, на котором расположены котельная и многоэтажный паркинг для сотрудников. На смежном участке в 2009 году компания построила офисно-складской комплекс "Кулон-Пулково". В соответствии с Земельным кодексом компания имеет исключительное право на приобретение участка.

Ранее мы писали, что владельцы земельных участков могут получить градостроительный план Петербурга.

Фото: spb.arendator.ru