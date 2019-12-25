План может быть полезен, если вы планируете строительство.

Владельцы земельных участков могут получить градостроительный план Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

План может пригодиться перед началом строительства или реконструкции объектов. В документе указана планировка территории, сведения о границах земельного участка, размещенных на нем объектах, технических условиях подключения к сетям.

Подать документы могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, у которых есть земельные участки. Не имеет значения, в каком районе расположен ваш участок. План можно оформить в трех МФЦ и восьми Центрах оказания услуг для бизнеса.

Требуется предварительная запись. Это можно сделать на портале Госуслуг, по номеру Центра телефонного обслуживания 573-90-00, по телефонам МФЦ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обновленный Генплан Петербурга предварительно одобрили федеральные органы.

Фото: Piter.TV