"Кукла" подтопила дома на Пулковском шоссе

Плотный ком мусора в очередной раз забил канализацию.

Объемная "кукла" стала причиной затопления двух домов на Пулковском шоссе, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканала". Дома 105 и 107 пострадали от сброшенного в канализацию мусора.

Уровень сточных вод в сети был настолько высоким, что специалистам пришлось переводить водоотведение пострадавших домов на временную схему. На данный момент аварийная бригада уже устранила засор и восстановила работу сети.

"Куклами" в сфере водопроводно-канализационного хозяйства называют плотные и крупные скопления палок, тряпок, грязи, синтетических салфеток, строительного и бытового мусора. Это распространенная причина забитых труб и поломок городских очистных сооружений.

"Водоканал" напоминает горожанам, что правила пользования канализацией запрещают сброс мусора в систему водоотведения. Специалисты просят горожан использовать канализационную систему по назначению.

Ранее в Правительстве РФ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах.

Фото: ГУП "Водоканал"