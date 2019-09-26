В Правительстве РФ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах

Изменения связаны с противопожарной безопасностью.

В Правительстве России утвердили новые запреты для жителей страны. Теперь за курение или готовку шашлыков на балконе нарушитель может получить административное наказание. Поправки внесены в правила противопожарной безопасности. Кроме этих наиболее часто встречающихся проблем в законе зафиксирован запрет на любой открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Напомним, что данные изменения предложили внести представители ГУ МЧС

Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства

Также чиновники предусмотрели нововведения, касающиеся кинотеатров и медицинских учреждений. Перед сеансами зрителей будут информировать о действиях, которые необходимо совершить в случае возгорания. В больницах палаты тяжелобольных пациентов и детей будут размещены на уровне первого этажа.

Требования вступят в силу с первого октября 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что минтруд: за курение на работе не должны штрафовать.

Фото: Pixabay.com

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