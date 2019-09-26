В Правительстве РФ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах

В Правительстве России утвердили новые запреты для жителей страны. Теперь за курение или готовку шашлыков на балконе нарушитель может получить административное наказание. Поправки внесены в правила противопожарной безопасности. Кроме этих наиболее часто встречающихся проблем в законе зафиксирован запрет на любой открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
Напомним, что данные изменения предложили внести представители ГУ МЧС
Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц
прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства
Также чиновники предусмотрели нововведения, касающиеся кинотеатров и медицинских учреждений. Перед сеансами зрителей будут информировать о действиях, которые необходимо совершить в случае возгорания. В больницах палаты тяжелобольных пациентов и детей будут размещены на уровне первого этажа.
Требования вступят в силу с первого октября 2019 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что минтруд: за курение на работе не должны штрафовать.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Mayo Clinic, Wiens Sauce, JMG, Demonracer2
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Заявления надо писать в правоохранительные органы и все будет исполняться!
Россия-эта страна законов, которые не исполняются.