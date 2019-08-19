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Минтруд: за курение на работе не должны штрафовать

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Однако, работодатель может устанавливать время таких перекуров.

В понедельник, 19 августа, Минтруд России заявил, что работодатель не имеет права вычитать деньги из заработной платы за курение. . Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

При этом ведомство  поддерживает работу по укреплению общественного здоровья.

Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, не допустимо

ведомство

Однако, работодатель может устанавливать время таких перекуров. Так как в соответствии с Трудовым кодексом руководство имеет возможность для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские эксперты: только один из 13 видов мягких сыров качественный.

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Теги: минтруд, новости россии, трудовой кодекс
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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