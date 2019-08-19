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Петербургские эксперты: только один из 13 видов мягких сыров качественный

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Эти результаты направлены  в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Петербургские эксперты проверили в лабораторных условиях качество мягкого сыра, который продают в магазинах города на Неве. Соответствующее исследование провели специалисты организации потребителей "Общественный контроль".

Как оказалось, из 13 марок мягких сыров, лишь одна производит продукт с соблюдением всех правил. По словам специалистов,  теперь чаще всего производители замещают молочные жиры растительными. Отметим, что речь идет не о пальмовом масле, а о  говяжьем или свином жире.  Это снижает себестоимость продукта.

Отметим, что такая фальсификация не угрожает здоровью потребителей. Однако, производитель обязан указывать новые ингредиенты в составе продукта.

Результаты проверки уже направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор посоветовал ограничить использование мобильников в школах.

Видео:VostokPhotos

 

 

Теги: здоровье, новости спб, общество, роспотребнадзор, сыр спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Тема дня,

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