Петербургские эксперты: только один из 13 видов мягких сыров качественный

Эти результаты направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Петербургские эксперты проверили в лабораторных условиях качество мягкого сыра, который продают в магазинах города на Неве. Соответствующее исследование провели специалисты организации потребителей "Общественный контроль".

Как оказалось, из 13 марок мягких сыров, лишь одна производит продукт с соблюдением всех правил. По словам специалистов, теперь чаще всего производители замещают молочные жиры растительными. Отметим, что речь идет не о пальмовом масле, а о говяжьем или свином жире. Это снижает себестоимость продукта.

Отметим, что такая фальсификация не угрожает здоровью потребителей. Однако, производитель обязан указывать новые ингредиенты в составе продукта.

Результаты проверки уже направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор посоветовал ограничить использование мобильников в школах.

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