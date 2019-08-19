Роспотребнадзор посоветовал ограничить использование мобильников в школах

Руководству образовательного учреждения рекомендуют позаботиться о специальных местах хранения сотовых.

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали памятку для учеников, родителей и руководства образовательных учреждений, в которой посоветовали ограничить использование мобильных телефонов во время уроков.

В документе сказано, что ученикам не стоит носить сотовые на шее, поясе и в карманах одежды. Вместо этого их нужно класть в специально отведенные руководством школы места.

Кроме того, специалисты призывают сократить время контакта ребенка с устройством и максимально удалять сотовый от головы во время соединения и разговора. Также рекомендуется ограничивать звонки в условиях неустойчивого приема сигнала связи: в автобусе, метро, поезде, автомобиле.

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