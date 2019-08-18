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Роспотребнадзор дал советы, как не заразиться педикулезом

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Чтобы избежать заражения необходимо не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками и другими вещами.

Роспотребнадзор дал советы по профилактике и лечения педикулеза. Список рекомендаций опубликован на официальном сайте ведомства.

В первую очередь в ведомстве порекомендовали мытье тело не реже одного раза в семь дней, менять нательное и постельное белье, ежедневное расчесывать волосы головы и регулярно убирать жилые помещения. Немало важно периодически проводить взаимные осмотры членов семьи. 

Чтобы избежать заражения необходимо не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками и другими вещами. В ведомстве отметили, что педикулезом можно заболеть в результате непосредственного контакта "голова к голове" с больным человеком. 

В случае заражения необходимо приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза и обработать волосистую часть головы. После необходимо постирать и пропарить утюгом постельное белье, вещи и полотенца.

Ранее мы писали рекомендации Роспотребнадзора о выборе школьного рюкзака.

Видео: YouTube/МИР ГЛАЗАМИ МИКРОСКОПА

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Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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