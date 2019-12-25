"Кубок оружейника" принёс юным спортсменам Ленобласти пять медалей

Всего в соревновании приняли участие 500 спортсменов из 25 регионов страны.

Всероссийские соревнования по рукопашному бою "Кубок оружейника" подошли к концу в Ижевске. В общей сложности юные спортсмены из 47-ого региона завоевали пять медалей – одну золотую, две серебряных и три бронзовых. Об этом сообщили представители Центра спортивной подготовки Ленобласти.

Всего в соревновании приняли участие 500 спортсменов из 25 регионов страны. От Ленинградской области за победу боролись семь бойцов, достойно защитивших честь родного региона.

В турнире победила спортсменка из Отрадного стала победительницей турнира. "Серебро" досталось её земляку, а также спортсмену из Выборга. Бронзовые медали получили два жителя Отрадного.

Ранее мы сообщили о том, что В конце ноября в Кировске стартует Кубок России по горнолыжному спорту, а 27 и 28 ноября пройдут всероссийские соревнования на спортивном горнолыжном комплексе Кировской школы олимпийского резерва.

Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти