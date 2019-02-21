"Кто он такой?": Николай Валуев ответил на вызов от Дмитрия Смолякова

Николай Валуев ответил на вызов от Дмитрия Смолякова. Об этом сообщает "Петерургский дневник".
Напомним, что бывший боец UFC Дмитрий Смоляков не доволен Валуевым как депутатом, поэтому он решил вызвать экс-боксера на бой.
Николай Валуев отметил, что ранее он не слышал о Смолякове и отметил, что не уверен есть ли у того право вызывать его на бой.
Вы представляете, если ко мне на улице постоянно будут подходить и вызывать меня на дуэль, я что, все время буду стреляться? Подобные действия не в лучшей степени характеризуют молодого человека, который сделал такой вызов
заключил Валуев
Также российский политик добавил, что тот всегда советовал своим оппонентам: "Может, вы сначала завоюете право, чтобы выйти со мной на ринг?"
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Фото:Николай Валуев/вк
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