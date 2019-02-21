Петербургским кошкам, которые затопили соседей, нашли приют. Об этом сообщает "Фонтанка".
Так, хвостатых заберет к себе благотворительная организация "Помощь бездомным собакам". Питомцев ждет осмотр ветеринара, вакцинация, стерилизация и карантин. После необходимых процедур усатых разделят по приютам Северной столицы, где у них появится шанс найти новых хозяев.
Напомним, что во вторник, 19 февраля, в доме №54 по улице Верности случилось несколько котов открыли кран на кухне и затопили соседей.
Жильцы дома утверждают, что ранее квартира и коты принадлежали пожилой женщине. Она скончалась несколько месяцев назад. Незадолго до смерти пенсионерка переписала квартиру на попов. Однако родственников умершей не устроил такой расклад, и они начали судиться с представителями церкви.
Ранее мы сообщали о том, что Два кота затопили несколько квартир в доме на улице Верности
Видео: Instagram / temakondrashin
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