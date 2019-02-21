Хвостатых заберет к себе благотворительная организация "Помощь бездомным собакам"

Петербургским кошкам, которые затопили соседей, нашли приют. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, хвостатых заберет к себе благотворительная организация "Помощь бездомным собакам". Питомцев ждет осмотр ветеринара, вакцинация, стерилизация и карантин. После необходимых процедур усатых разделят по приютам Северной столицы, где у них появится шанс найти новых хозяев.

Напомним, что во вторник, 19 февраля, в доме №54 по улице Верности случилось несколько котов открыли кран на кухне и затопили соседей.

Жильцы дома утверждают, что ранее квартира и коты принадлежали пожилой женщине. Она скончалась несколько месяцев назад. Незадолго до смерти пенсионерка переписала квартиру на попов. Однако родственников умершей не устроил такой расклад, и они начали судиться с представителями церкви.

Ранее мы сообщали о том, что Два кота затопили несколько квартир в доме на улице Верности

Видео: Instagram / temakondrashin