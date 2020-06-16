"Звезда сторис": в петербургском приюте для животных живет роскошный маламут 

Ласку отдали в приют ещё в августе прошлого года. Причина — плохое поведение.

В августе прошлого года в петербургский приют для животных "Теремок" попала породистая собака. Маламут по кличке Ласка сразу стала звездой Instagram, однако никто так и не решился забрать красавицу домой. Piter.TV пообщался с представителями приюта и узнал, почему Ласку бросили экс-хозяева и как живет "Теремок" во время пандемии коронавируса.

История Ласки

Как оказалось, пушистую красавицу отдали в приют из-за того, что она плохо слушалась хозяев, а именно "подавила" кур. Представитель приюта "Теремок" Юлия отмечает, что по Ласке видно: ей совсем не занимались, что нельзя делать с такой породой как маламут.

Некоторые наши волонтёры "приручили" Ласку: она даёт себя гладить и выгуливать. Но чтобы Ласка слушалась, ей нужно привыкнуть к человеку. Эти хозяева должны были, во-первых, правильно её воспитывать, во-вторых, раз уж не получилось, — позаниматься с кинологом. Потому что случай далеко не запущенный, я видела множество собак намного сложнее по поведению, которых исправляли специалисты. Люди выбрали более простой и бюджетный вариант: перекинуть ответственность на плечи волонтёров и сдать собаку в приют.

Как оказалось, Ласку уже пытались приручить и забрали "домой". Однако вскоре люди снова отказались от неё, и волонтерам пришлось привезти маламута обратно в "Теремок".

В "Теремке" предупреждают потенциальных хозяев, что Ласка обладает своенравным характером.

Ласка — своенравная собака. Её неправильно воспитывали. Она может не слушаться. Незнакомых людей к себе особо не подпускает. Не набросится и не загрызёт точно, но куснуть может.

В приюте уверены, что одинокому маламуту нужна семья без детей и без других собак. Более того, приветствуются семьи, которые живут в частном доме, потому что такой собаке нужен простор. Перед тем, как отдать Ласку, с потенциальными претендентами обязательно пообщается директор приюта.

Если её заберут в частный дом, первое время она там будет бегать сама по себе и радоваться, а как привыкнет к хозяевам — можно будет уже и чесать, и обнимать, и всё что угодно. Либо человек может несколько раз приехать к ней в приют и забрать, когда они друг к другу привыкнут. Сразу скажу, что Ласка — далеко не самый трудный вариант, и мы пристраивали в хорошие и надёжные руки собак, у которых поведенческие проблемы намного серьёзнее.

Сейчас Ласка живет в вольере и гуляет один или два раза в неделю. А волонтеры пытаются вернуть ей веру в хороших и неравнодушных людей.

"Теремок" и пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса также сказалась на приюте. У спонсора образовались финансовые проблемы, а нужд у "Теремка" меньше не становится. Кроме того, собаки скучают по общению с посетителями. Также волонтеры беспокоятся, что никто из петербуржцев не рвётся забирать к себе щенков, которых по традиции подкидывают летом.

К счастью, забирать меньше не стали, это очень радует! Но чтобы понимать, приют — это бесконечный круговорот брошенных животных. Сколько пристраиваем — столько и берём новых. Стали ли подкидывать больше, сложно сказать, вроде, как обычно. Сейчас ещё щенкопад (лето — самый сезон), так что в этом плане без изменений. Щенков надо поскорее пристраивать, но вот именно по ним какая-то тишина. Не застрять бы им в приюте...

Помимо этого, в приюте не хватает лекрств. Как оказалось, сейчас многие собачки болеют, но "Теремок" не может оплатить их лечение из-за финансовых трудностей.

Самое нужное — это лекарства. Сейчас очень нужны "Синулокс 500" и "Блохнэт", капли на холку для собак 30-40 кг. Также финансовая помощь, так как очень много болеющих животных, мы предоставляем все финансовые отчёты и медсправки.

Также петербуржцы могут принять участие в строительстве новых "домиков" для собак, пожертвовав приюту стройматериалы для вольеров.

Почти всех "будочников" мы пересадили в вольеры и продолжаем строиться, несмотря на такие непростые времена.

"Теремок" один из самых старых приютов в Петербурге, он функционирует более 10 лет. Волонтеры отмечают, что у "Теремка" сложная судьба и много проблем, но за последние два года он преобразился до неузнаваемости. У приюта есть своя страничка в Instaram под названием teremok_priyut , где волонтеры рассказывают о своих постояльцах, про пристройство и адаптацию собак.

В настоящий момент, в приюте "Теремок" проживает около 300 собак и 70 кошек. Редакция Piter.TV надеется, что все они найдут свой дом!

Фото:teremok_priyut/instagram