"Кросс нации" изменит движение трамваев и троллейбусов в Петербурге

Забег пройдет 21 сентября с 11 до 13:00.

В субботу, 21 сентября, маршруты трамваев и троллейбусов в Петербурге временно изменятся из-за Всероссийского дня забега "Кросс нации". Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранс".

Изменения будут действовать с 11 часов до 13:00. Электротранспорт перестанет возить пассажиров по Дворцовому, Биржевому и Троицкому мостам, а также по Дворцовому проезду. Изменения коснутся трамвая №3 и троллейбусов №1, 7, 10 и 11.

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Фото: Piter.TV