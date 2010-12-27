"Кросс нации" изменит движение трамваев и троллейбусов в Петербурге

В субботу, 21 сентября, маршруты трамваев и троллейбусов в Петербурге временно изменятся из-за Всероссийского дня забега "Кросс нации". Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранс".
Изменения будут действовать с 11 часов до 13:00. Электротранспорт перестанет возить пассажиров по Дворцовому, Биржевому и Троицкому мостам, а также по Дворцовому проезду. Изменения коснутся трамвая №3 и троллейбусов №1, 7, 10 и 11.
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Фото: Piter.TV
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