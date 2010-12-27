Движение будет закрыто 22 и 28 сентября.

Улицу Рубинштейна перекроют на два дня из-за съемок фильма. Ограничения будут действовать 22 и 28 сентября с 6 часов утра до полуночи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В эти дни будет закрыт отрезок улицы Рубинштейна от улицы Ломоносова до Щербакова переулка. Кроме того, для автомобилистов будет недоступна улица Ломоносова от дома № 22 до улицы Рубинштейна.

Также с 7:00 21 сентября до 23:59 22 сентября и с 7 утра 27 сентября до 23:59 28 сентября будет запрещена остановка и парковка машин между улицей Ломоносова и Щербаковым переулком. В эти дни и часы нельзя будет остановиться или припарковаться на улице Ломоносова от дома №18 до Рубинштейна и на Загородном проспекте от дома № 7 до дома № 15.

22 и 28 сентября в течение всего дня каждый час на 15 минут будут приостанавливать движение на Загородном проспекте от дома № 9 до дома № 15. 30 сентября из-за съемок фильма перекроют проезд по четной стороне канала Грибоедова от Невского проспекта до Итальянской улицы.

Производством фильма занимается ООО "Три А".

Ранее мы писали, что в субботу в центре Петербурга ограничат движение из-за кросса.

Фото: pixabay.com