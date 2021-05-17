Мультфильм "Кролик Питер 2" возглавил российский прокат в выходные

В период с 13 по 16 мая он собрал почти 100 млн рублей.

Лидером российском проката в минувшие выходные стал полнометражный мультфильм "Кролик Питер 2". В период с 13 по 16 мая он собрал почти 100 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobuisiness.com.

Во второй части продолжается рассказ о маленьком и непоседливом кролике по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную размеренную жизнь за городом. Однако спокойствие Питеру не совсем по нраву, его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город. Семья Питера, рискуя своей жизнью, отправляется вслед за ним, чтобы вернуть его домой. Теперь беглецу необходимо решить, что для него важнее.

Второе место по сборам занял хоррор "Пила: Спираль". За уикенд картина собрала почти 74 млн рублей. На третьем месте оказался боевик "Гнев человеческий". Новый фильм Гая Ричи заработал в прокате 47 млн рублей за выходные.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU