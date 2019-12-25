Петербургские команды "Кристалл" и "Аврора" продолжают борьбу за медали чемпионата России по футзалу

Петербургские клубы "Кристалл" и "Аврора" продолжают борьбу за медали чемпионата России по футзалу среди женских команд. Как сообщили в пресс-службе Федерации футбола Санкт-Петербурга, действующий чемпион "Кристалл" уверенно начал финальную серию, дважды обыграв на своей площадке пензенскую "Лагуну" со счетами 5:1 и 7:0.

Теперь серия до четырех побед продолжится в Пензе, где в ближайшие выходные пройдут матчи. В случае необходимости решающая, пятая встреча состоится 9 мая на площадке "Кристалла".

В борьбе за бронзовые медали "Аврора" пока уступает нижегородской "Норманочке", проиграв два выездных матча со счетами 2:6 и 1:4. Ответные игры пройдут на площадке "Авроры" 2 и 3 мая.

Главный тренер ЖФК "Кристалл" Андрей Соловьёв подчеркнул важность сохранения концентрации и настроя перед выездом в Пензу.

