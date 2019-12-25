Двое петербургских педагогов стали финалистками конкурса РФС "Футбол в школе"

В финал, куда было подано 1137 заявок из 78 регионов, прошли Полина Гуняева, учитель физкультуры школы №504 Кировского района, и Татьяна Войтенко, инструктор по физической культуре детского сада №6 Петродворцового района.

Петербург вновь подтвердил свой статус одного из главных футбольных центров страны. Сразу два педагога из города на Неве вошли в число 50 лучших по итогам четвертого сезона профессионального конкурса Российского футбольного союза (РФС).

В финал, куда было подано 1137 заявок из 78 регионов, прошли Полина Гуняева, учитель физкультуры школы №504 Кировского района, и Татьяна Войтенко, инструктор по физической культуре детского сада №6 Петродворцового района.

13 мая экспертное жюри, в состав которого войдут звезды футбола и известные медиаперсоны, выберет 11 абсолютных победителей. Они сформируют "символическую сборную" проекта, получат премии в размере 150 тысяч рублей и приглашения на Суперфинал Кубка России в Москву. Остальные участники топ-50 также не останутся без наград и получат по 70 тысяч рублей.

Успех петербургских участниц обусловлен их инновационным подходом. Полина Гуняева представила на конкурс видеорепортаж, демонстрирующий, как школа №504 превратилась в настоящую футбольную экосистему с турнирами и культурными проектами.

Татьяна Войтенко, в свою очередь, делает ставку на вовлечение дошкольников и развитие женского футбола. Она считает попадание в финал стимулом для того, чтобы вовлекать больше девочек в спорт и учить их добиваться целей.

