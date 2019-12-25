"Красная стрела" съехала с Московского проспекта

На участке построят жилье и детский сад.

В понедельник, 24 мая, стало известно о сделке между компаниями e.Development и "Красная стрела". Строительная компания планирует построить жилой комплекс бизнес-класса, передает "Деловой Петербург".

Участок площадью 2,63 га расположен на Московском проспекте, 114. Там, по плану, за конструктивистским зданием Ленинградского пищевого комбината расположат 85 тысяч квадратных метров жилья и детский сад. Сумму сделки не раскрывают, однако некоторые участники рынка предполагают, что она могла составить около 4 миллиардов рублей.

В строительной компании отметили, что сделку заключили на взаимовыгодных условиях, которые позволили компаниям улучшить свои финансовые результаты и обновить девелоперские портфели.

Участники рынка отметили, что сделок, когда проект продавался бы буквально за неделю до выхода в продажу, ещё не было: "Красная стрела" активно вела бронирование квартир, теперь застройщик будет возвращать деньги. Однако, по информации издания, "никакой скандальной подоплёки у сделки нет".

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Фото: Piter.tv