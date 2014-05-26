Волонтеры помогли местным жителям проголосовать за благоустройство Выборга

За 2 недели помощью волонтеров воспользовались 540 жителей Выборга.

Волонтеры Выборга на прошлой неделе рассказывали местным жителям о благоустройстве по нацпроекту "Жилье и городская среда" и помогают реализовать право на участие во всероссийском голосовании. До завершения отбора городов, которые будут благоустроены в 2022 году по федеральной программе осталось 8 дней. Голосование проходит на сайте 47.gorodsreda.ru до 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Проголосовать с помощью волонтера можно по номеру телефона – его необходимо сообщить добровольцу вместе со своими ФИО. На телефон поступит звонок для подтверждения номера. По желанию, чтобы получать уведомления о ходе голосования и дальнейшей реализации проектов благоустройства, можно также указать адрес электронной почты.

Также волонтеры отвечали на вопросы об объектах благоустройства, рассказывали о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", помогали зарегистрироваться на портале или проголосовать на месте. За 2 недели помощью волонтеров воспользовались 540 жителей Выборга.

В пятницу волонтеры работали у торговых центров "Кубус" и "Находка", а также около железнодорожного вокзала.

Ранее Ильдар Гилязов в своем Instagram призвал выборжан голосовать за проект благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО