На месте завода имени Козицкого появится ЖК

Его постройкой займется группа компаний "Красная стрела".

Участок, расположенный на 7-й линии Васильевского острова общей площадью 1,24 га, теперь принадлежит группе компаний "Красная стрела". До этого территория была в собственности компании "Ланко", там располагался завод имени Козицкого. Территория ограничена 7-й и 8-й линиями Васильевского острова и набережной реки Смоленки.

Представители группы компаний отметили, что на территории планируется построить жилой комплекс бизнес-класса общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Новый дом будет рассчитан на 400 квартир. Работы начнут во втором квартале 2022 года. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Производственный корпус завода, построенный в 1988 году, демонтируют, а историческое здание Дом Шредера (угол 7-й линии и набережной Смоленки) сохранят.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут снести здание крупной торговой сети.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты", Piter.tv