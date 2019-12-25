В Петербурге могут снести здание крупной торговой сети

Эксперты предположили, что стоимость здания и права аренды земельного участка около 600-650 млн руб.

Здание бывшего гипермаркета "Карусель", расположенное на Кузнецовской улице, 31, купил закрытый паевой инвестиционный фонд "Отал Недвижимость". Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на управляющую фондом УК "Свиньин и партнеры".

Факт сделки подтвердили в УК. По словам учредителя Владимира Свиньина, она совершена в интересах клиента. Другие подробности не раскрываются.

Эксперты уверены, что стоимость здания и права аренды земельного участка около 600-650 млн руб. Земля на данный момент находится в собственности города, на ее выкуп потребуется еще 90-100 млн руб. Вероятно, цель для покупателя представляет именно сам участок, поскольку здание уже устарело. Вероятно, его ждет снос.

Гипермаркеты планировали закрыть еще с 2019 года. Так, 34 из 91 трансформируют в "Перекресток", 20 будут закрыты к 2022 году, а 37 оставшихся продолжат работать.

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Фото: Sergei Enotov / Википедия