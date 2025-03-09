«Красивый выход» соберет 5 марта рекордное количество участниц в Петербурге

Петербургский дресс-код покорил 54 региона.

В преддверии 8 Марта российские театры заполнят женщины в вечерних нарядах. Всероссийское движение "Красивый выход" проведет 5 марта масштабную акцию: участницы отправятся на культурные мероприятия в элегантных платьях и головных уборах. Как сообщили организаторы, в Петербурге центральной площадкой станет Концертный зал на Английской набережной, передает Петербургский дневник.

В этом году акция проходит в пятый раз и обещает стать рекордной — ожидается участие порядка 50 тысяч женщин по всей стране. То, что начиналось как частная инициатива петербурженок, за несколько лет доросло до официального движения национального масштаба. Сейчас у "Красивого выхода" 54 региональных штаба и сотни локальных мероприятий.

В Концертном зале на Английской набережной в этот вечер представят программу "Ave Maria". Хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина исполнят разные версии знаменитого произведения — от Баха и Моцарта до Рахманинова и Листа.

Китайский Новый год в Петербурге: как жители из КНР отмечают праздник вдали от дома.

Фото: движение "Красивый выход"