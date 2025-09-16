Петербуржцы наблюдали в небе "космическую медузу" после запуска ракеты "Союз-2.1б"

В ночь на 17 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". В небе над Петербургом жители могли наблюдать необычное явление — светящийся след, названный "космическая медуза". Фотографиями и видео поделились очевидцы в Telegram-канале "АстроФотоБолото".
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, пуск был осуществлён боевым расчётом Космических войск ВКС.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Жанна К.)
Старт прошёл в штатном режиме. Ракета несла на борту космические аппараты, запущенные в интересах российского военного ведомства.
Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное ((Сонечка) КПСС)
