Сегодня, 10:56
Петербуржцы наблюдали в небе "космическую медузу" после запуска ракеты "Союз-2.1б"

Пуск был осуществлён боевым расчётом Космических войск ВКС. 

В ночь на 17 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". В небе над Петербургом жители могли наблюдать необычное явление — светящийся след, названный "космическая медуза". Фотографиями и видео поделились очевидцы в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, пуск был осуществлён боевым расчётом Космических войск ВКС. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Жанна К.)

Старт прошёл в штатном режиме. Ракета несла на борту космические аппараты, запущенные в интересах российского военного ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге и Ленобласти засняли северное сияние.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное ((Сонечка) КПСС)

