"Конек-Горбунок" возглавил российский прокат в праздничные выходные

За минувший уикенд картина собрала 146 млн рублей.

Экранизация сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" стала лидером проката в кинотеатрах России и стран СНГ. За праздничные выходные картина собрала 146 млн рублей. Премьеру посмотрели 1 109 720 человек. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

История рассказывает об обычном парне Иване. Он не царевич, не богатырь и не красавец. Для старших братьев он и вовсе дурак. Однако все меняется, когда у Ивана появляется друг и помощник Конек-Горбунок. С ним никакой враг становится не страшен.

Главную роль в фильме сыграл Антон Шагин. Также зрители увидят Паулину Андрееву, Яна Цапника, Михаила Ефремова и др. Конька-Горбунка озвучил Павел Деревянко.

На втором месте по сборам в выходные оказалась комедия "Родные" с Сергеем Буруновым в главной роли. За минувший уикенд картина собрала более 39,2 млн рублей.

Тройку лидеров замкнул мультфильм от студии Pixar "Душа". К общим сборам прибавились еще 33,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что актер Хоакин Феникс снимется в новом фильме режиссера "Солнцестояния".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU