Актер Хоакин Феникс снимется в новом фильме режиссера "Солнцестояния"

Новый проект получил название "Бульвар разочарования".

Лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс снимется в новом фильме Ари Астера – режиссера хорроров "Реинкарнация" и "Солнцестояние". Об этом пишет Deadline.

Новый проект получил название "Бульвар разочарования" (Disappointment blvd). Хоакин Феникс сыграет в этом фильме главную роль.

По словам создателей, картина охватит десятилетия из жизни одного из самых успешных предпринимателей всех времен. Другие детали сюжета держатся в секрете. Дата начала съемок пока не известна.

Ранее вышел первый трейлер военной драмы "Девятаев" с Павлом Прилучным.

Фото: Instagram / joaquinlphoenix