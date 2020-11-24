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Актер Хоакин Феникс снимется в новом фильме режиссера "Солнцестояния"
Сегодня, 11:30
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Alena_Zinovieva

Актер Хоакин Феникс снимется в новом фильме режиссера "Солнцестояния"

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Новый проект получил название "Бульвар разочарования".

Лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс снимется в новом фильме Ари Астера – режиссера хорроров "Реинкарнация" и "Солнцестояние". Об этом пишет Deadline.

Новый проект получил название "Бульвар разочарования" (Disappointment blvd). Хоакин Феникс сыграет в этом фильме главную роль.

По словам создателей, картина охватит десятилетия из жизни одного из самых успешных предпринимателей всех времен. Другие детали сюжета держатся в секрете. Дата начала съемок пока не известна.

Ранее вышел первый трейлер военной драмы "Девятаев" с Павлом Прилучным.

Фото: Instagram / joaquinlphoenix

Теги: ари астер, хоакин феникс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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