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"Коммунисты России" предложили переименовать Петербург
Сегодня, 19:05
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"Коммунисты России" предложили переименовать Петербург

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Специалист заявил, что новая конструкция тяжело произносима.  

В четверг, 26 января, партия "Коммунисты России" предложила переименовать Санкт-Петербург в "Санкт-Петербург город-герой Ленинград". Об этом сообщил глава партии Сергей Малинкович в беседе с "РИА Новости".

По словам краеведа, члена городской Топонимической комиссии Алексея Ерофеева, в 1991 году при присвоении Северной столице нового имени допустили ошибку, сделав её название и без того длинным. Поэтому "усугублять" ситуацию не стоит, уверен специалист. Он добавил, что новая конструкция тяжело произносима.  

Ранее в Петербурге пройдет акция "Белый журавлик". Участники акции подарят петербуржцам бумажных белых журавликов, собранных своими руками. Именно журавли символизируют память о павших в битве за Ленинград.

Фото: Piter.tv
 

Теги: город, название, переименовать
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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