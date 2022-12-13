"Коммунисты России" предложили переименовать Петербург

Специалист заявил, что новая конструкция тяжело произносима.

В четверг, 26 января, партия "Коммунисты России" предложила переименовать Санкт-Петербург в "Санкт-Петербург город-герой Ленинград". Об этом сообщил глава партии Сергей Малинкович в беседе с "РИА Новости".

По словам краеведа, члена городской Топонимической комиссии Алексея Ерофеева, в 1991 году при присвоении Северной столице нового имени допустили ошибку, сделав её название и без того длинным. Поэтому "усугублять" ситуацию не стоит, уверен специалист. Он добавил, что новая конструкция тяжело произносима.

Ранее в Петербурге пройдет акция "Белый журавлик". Участники акции подарят петербуржцам бумажных белых журавликов, собранных своими руками. Именно журавли символизируют память о павших в битве за Ленинград.

Фото: Piter.tv

