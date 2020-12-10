"Коммерсантъ" сообщил об уходе Максима Топилина с поста главы ПФР

Топилин проработал на посту главы Пенсионного фонда России чуть больше года.

"Коммерсантъ" сообщил об уходе Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда России. Издание ссылается на три собственных источника в федеральном правительстве.

В публикации сказано, что в среду вечером Топилин объявил сотрудникам о своём уходе из ПФР. При этом официальных заявлений об отставке нет.

Максим Топилин проработал на посту главы Пенсионного фонда России чуть больше года. С 2012 года он работал министром труда и социальной защиты. На работу в ПФР перешёл в 2020 году.

Ранее мы писали, что законопроект об индексации всех пенсий внесен в Госдуму.

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