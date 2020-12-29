Сейчас неработающим пенсионерам предложена индексация пенсий на 6,1%.

Законопроект об индексации всех пенсий внесен в Госдуму. Инициаторами стали депутаты фракции "Справедливая Россия", сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции. Сергей Миронов, лидер "Справедливой России"

По его словам, согласно бюджету на 2021-й год, неработающим пенсионерам предложена индексация пенсий на 6,1%. Миронов подчеркнул, что инфляция может "вдруг составить 10%", поэтому необходимо прописать в законопроекте гарантию, что выплата для пенсионеров будет индексироваться согласно инфляции.

Ранее мы писали, что пенсии неработающих пенсионеров в РФ выросли в среднем на 1039 рублей. Уровень инфляции, отметил Топилин, за 2020 год — 4,9%. Увеличение пенсий затронуло 32 миллиона граждан.

Видео: Youtube/ParlamentRu