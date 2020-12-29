Индексация пенсий с начала нового года составила 6,3%.

Пенсии неработающих пенсионеров в РФ выросли в среднем на 1039 рублей с 1 января 2021 года. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин.

По его словам, индексация пенсий с начала нового года составила 6,3%. Уровень инфляции, отметил Топилин, за 2020 год — 4,9%. Увеличение пенсий затронуло 32 миллиона граждан.

Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей. Максим Топилин, глава ПФР

Ранее на Украине возмутились более высокими пенсиями в Крыму.

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