Пенсии неработающих пенсионеров в РФ выросли в среднем на 1039 рублей с 1 января 2021 года. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин.
По его словам, индексация пенсий с начала нового года составила 6,3%. Уровень инфляции, отметил Топилин, за 2020 год — 4,9%. Увеличение пенсий затронуло 32 миллиона граждан.
Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей.
Максим Топилин, глава ПФР
Ранее на Украине возмутились более высокими пенсиями в Крыму.
Фото: pixabay.com
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