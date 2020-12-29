Власти страны призвали отойти от диктата США и "слушать, что говорит восток".

Житель Харьковской области возмутился более высокими пенсиями в Крыму. Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ".

Мужчина по имени Михаил сообщил, что его брат, проживающий в Крыму, получает пенсию в восемь раз больше него. Он также отметил улучшение качества жизни в регионе во многих сферах. По его мнению, украинским властям стоит отойти от диктата США и "слушать, что говорит восток".

Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Михаил, житель Харьковской области

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Видео: YouTube / НАШ