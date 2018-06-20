В Сети появилась новая схема мошенничества с помощью сим-карт Tele2

Россиянам предлагали поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением.

В апреле Роскомнадзор и МВД стали получать жалобы от интернет-пользователей, ставших жертвами новой мошеннической схемы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Оборот новой мошеннической схемы мог составлять несколько сотен миллионов рублей. Деньги могли выводить с помощью сим-карты Tele2. Россиянам предлагали поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. После этого нужно было выплатить комиссию "за перевод документов" и ввести номер банковской карты.

Сервер, которым пользовались мошенники, эмулировал плательщика на сайте Tele2. Поэтому сумма просто переводилась в счет купленной заранее сим-карты.

Роскомнадзор уже подтвердил данный факт, МВД пока что никак не комментирует данную информацию.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге бывшая начальница налоговой сядет в тюрьму за мошенничество.

Фото: Piter.TV