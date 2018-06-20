В Петербурге бывшая начальница налоговой сядет в тюрьму за мошенничество

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы.

В Петербурге вынесли приговор бывшему заместителю начальника налоговой инспекции №24 Елене Зарубиной. Женщину признали виновной по статье "Мошенничество". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по городу.

Установлено, что с марта 2016 года по сентябрь 2017 года женщина обнаружила нарушения налогового законодательства в компании Владимира Герасимова, учредителя "Невских сыров" и "Невы Милк", и требовала от бизнесмена деньги за молчание. За это время она получила более 4,5 млн рублей, чтобы закрыть глаза на недочеты.

Изначально уголовное дело завели по статье о получении взятки. Однако в ходе расследования статью переквалифицировали в "Мошенничество в особо крупном размере". Зарубину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV