Бывшего ректора Аграрного университета Ефимова отправили в колонию на пять лет

Мужчину осудили за крупное хищение.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову, признанному виновным в присвоении крупной суммы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснил суд, восемь лет назад Аграрный университет заключил с Минобром контракт на реализацию программы научно-исследовательских работ, которые планировали повысить качество подготовки специалистов. Сумма договора составила 36 млн рублей, деньги перечислили на счет университета. Ефимов, будучи ректором вуза, дал контракт на подпись проректору, зная, что не собирается выполнять его условия. Таким образом, ректор похитил вверенные ему миллионы и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В суде Ефимов не признал свою вину, экс-ректора приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск университета на сумму более 28,5 млн рублей.

Одним из адвокатов Ефимова стал Павел Лапаев, который также оказался фигурантом дела о подделке документов. Разбирательства с защитником закончились судебным штрафом.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга