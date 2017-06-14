Бывшего ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

По медицинским показаниям Ефимову нельзя было содержаться под стражей.

Пушкинский районный суд города смягчил меру пресечения бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову. Бывший глава вуза обвиняется в растрате.

Ефимов находится под стражей с февраля нынешнего года по обвинению в растрате в особо крупном размере. Арест продлится до 8 января следующего года. Смягчение условий для экс-ректора произошло после предоставления суду медицинского заключения, в котором говорилось, что Ефимов не может содержаться под стражей.

По предположениям следствия, Ефимов совершил преступление будучи в должности ректора петербургского вуза. Он поручил проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ. Соглашение было заключено еще в ноябре 2011 года и оценено в 36 млн рублей. Подрядчиком стала некоммерческая организация "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций". Предполагается, что Ефимов изначально знал о невыполнении контракта.

Дело бывшего ректора и после решения суда продолжало быть на слуху. Адвокат Ефимова Павел Лапаев пытался подделать документы, чтобы незаконно ознакомиться с делом своего подопечного. За это юрист был оштрафован.

Ранее продлили домашний арест экс-главе Ростехнадзора.

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