Петербургские адвокаты отделались штрафами за поддельные документы

Они собирались ознакомиться с чужим уголовным делом из архива суда.

Петербургский адвокат Павел Лапаев, действующий сотрудник филиала "Международная адвокатская коллегия Почуев, Зельгин и партнеры" и адвокат Денис Борисов оштрафованы по итогам уголовного дела, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, в декабре прошлого года Лапаев, будучи защитником бывшего ректора Аграрного университета Ефимова, поспособствовал подделке документа. Адвокат собирался незаконно ознакомиться с уголовным делом из архива Пушкинского районного суда, на основании которого привлекли к ответственности Ефимова. Для осуществления плана Лапаеву были необходимые фальшивые договор об оказании юридической помощи и ордер адвоката.

Лапаев дал адвокату Борисову необходимые для заключения договора сведения и оплатил услуги коллеги. Борисов лично составил и подписал договор от имени доверителя и на основании свежей подделки заполнил ордер. Адвоката задержала УФСБ при ознакомлении с желаемым уголовным делом.

По итогу суда Лапаева оштрафовали на 20 тысяч рублей, Борисов же заплатит штраф на 5 тысяч больше.

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Фото: Piter.tv