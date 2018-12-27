Экс-главе Ростехнадзора снова продлили домашний арест

Зато Слабикову разрешили больше гулять.

Петербургский городской суд продлил домашний арест бывшему главе Ростехнадзора Григорию Слабикову и его дочери Елене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. При этом фигурантам позволили тратить больше времени на прогулки за пределами жилого помещения. Суд разрешил гулять шесть часов Слабикову, семь часов – Слабиковой.

Новый этап ареста продлится до 11 января будущего года.

Напомним, что Слабиковы замешаны в хищении денежных средств фондов и членских взносов строительных организаций на протяжении восьми лет.

Ранее мы писали, что дело режиссера Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.

Фото: ruspekh.ru