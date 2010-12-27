Экс-главе Ростехнадзора продлили домашний арест по делу о хищении 5,6 млрд

Кроме того, подсудимому разрешили прогулки в пределах своего муниципального округа.

Бывший глава Ростехнадзора останется под домашним арестом до 11 октября 2019. В составе преступной группы мужчина похитил не менее 5,6 млрд рублей, выделенных строительными компаниями. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба объединенных судов Петербурга.

Следствие установило, что с декабря 2009 по октябрь 2017 Григорий Слабиков вместе с другими преступниками путем мошенничества похитил денежные средства компенсационных фондов и членских взносов строительных организаций. Злоумышленники не собирались исполнять принимаемые обязательства и на основании фиктивных договоров перевели деньги с расчетных счетов организаций на расчетные счета подконтрольных себе юридических лиц. Затем участники преступной группы распорядились суммой по своему усмотрению.

Суд разрешил Слабикову выходить из квартиры для получения медицинских услуг и бытовых нужд, а также для прогулок по своему муниципальному округу ежедневно в течение 4 часов. В день выборов губернатора Петербурга, 8 сентября, мужчина также сможет покинуть место жительства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный сократил субсидию метрополитену на 575 млн рублей.

Фото: ruspekh.ru