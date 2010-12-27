Смольный сократил субсидию метрополитену на 575 млн рублей

Речь идет о субсидии на перевозку пассажиров по регулируемому тарифу в 2019 году.

Смольный на 575 млн рублей сократил субсидию для ГУП "Петербургский метрополитен". Речь идет о субсидии на перевозку пассажиров по регулируемому тарифу в 2019 году. Об этом стало известно благодаря сайту правительства Петербурга.

До этого планировалось, что городская подземка получит 21 млрд рублей. Скорее всего, сокращение субсидии связано с отложенным запуском новых станций Фрунзенского радиуса и отменой запуска станций оранжевой ветки от "Спасской" до "Горного института".

Кроме субсидии на перевозку пассажиров, "Петербургскому метрополитену" должны выплатить деньги на модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава. В 2019 году на эти цели выделят 2,6 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти две недели не будет работать из-за переезда.

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv