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Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти две недели не будет работать из-за переезда
Сегодня, 14:14
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Cherepanov

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти две недели не будет работать из-за переезда

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Все заседания закрываются со 2 по 16 сентября.

В Петербурге и Ленобласти со 2 по 16 сентября закрываются все заседания Арбитражного суда. Это связано с его переездом в новое здание в доме №6 на улице Смольного. Более 12 тыс. заседаний перенесли до возобновления работы, сообщили на официальном сайте Арбитража.

Представители суда отметили, что в указанный период будут приостановлены прием документов, выдача дел на ознакомление, выдача документов на руки, а также прием граждан и организаций. Горожанам принесли свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что ранее Piter.TV сообщал о переезде Арбитражного суда в бывший корпус Психоневрологического интерната №1.

Фото: Pixabay

Теги: арбитражный суд, переезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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