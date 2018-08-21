Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти переедет на улицу Смольного за 2,9 млн рублей

Новое здание построили на месте бывшего корпуса Психоневрологического интерната №1.

В конце сентября 2019 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти переедет в дом №6 на улице Смольного. Переезд в специально построенное для суда здание займет две недели. Об этом стало известно благодаря сайту государственных закупок.

Новое здание располагается на месте бывшего корпуса Психоневрологического интерната №1, который снесли в 2011 году. Апартаменты для суда стоимостью 5,3 млрд рублей готовы вместить 150 судей и 670 сотрудников. Изначально здание планировалось построить восемь лет назад, но в итоге отодвинули срок сдачи на 2016 из-за банкротства подрядчика "Мострострой №6".

Переездом суда займется единственный участник конкурса ООО "Гераклион". Компания исполнит контракт за 2,9 млн рублей.

Напомним, что сейчас арбитражный суд находится в двух зданиях: на Суворовском проспекте и на Очаковской улице.

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Фото: Pixabay