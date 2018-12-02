Неизвестный художник раскрасил лица русалок на доме Николаевых

Они приобрели золотой и серебряные цвета, а зрачки стали темными.

В воскресенье, 18 августа, неизвестный покрасил скульптуры русалок на фасаде дома Николаевых, который находится на Садовой улице. Каменные лица приобрели золотой и серебряные цвета, а зрачки стали темными. Об этом сообщил в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".

Теперь петербуржцы ломают головы над тем, что побудило автора взяться за банку с краской. Одни посчитали случившееся актом вандализма, а другие – протестом против некачественной реставрации. Многие призвали администрацию города не возвращать русалкам прежний вид, а оставить их цветными. По мнению горожан, таким образом скульптуры обрели глубокий смысл.

В любом случае, неизвестному художнику может грозить штраф за порчу исторического объекта. Скорее всего, именно поэтому он предпочел остаться неизвестным.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцы с нетерпением ждут обещанного властями Арт-квартала на Добролюбова.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное / ВКонтакте