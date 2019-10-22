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Дело режиссера Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения

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Первое слушание наметят в течение месяца.

Дело Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Юлию Котомину. Женщина заявила, что в течение 30 суток дело распределят судье и назначат первое слушание.

Режиссер проходит по делу о "Седьмой студии". Судебное учреждение также получило материалы относительно других обвиняемых. Известно, что судебный процесс начнется заново.

Ранее Piter.tv писал о том, что Серебренников снимет фильм по роману "Петровы в гриппе и вокруг него".

Фото: Вконтакте/Кирилл Серебренников

Видео: YouTube/Forbes

Теги: дело седьмой студии, кирилл серебренников, мещанский суд, москва
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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