Дело режиссера Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения

Первое слушание наметят в течение месяца.

Дело Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Юлию Котомину. Женщина заявила, что в течение 30 суток дело распределят судье и назначат первое слушание.

Режиссер проходит по делу о "Седьмой студии". Судебное учреждение также получило материалы относительно других обвиняемых. Известно, что судебный процесс начнется заново.

Ранее Piter.tv писал о том, что Серебренников снимет фильм по роману "Петровы в гриппе и вокруг него".

Фото: Вконтакте/Кирилл Серебренников

Видео: YouTube/Forbes